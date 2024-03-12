3月19日起开车通关只须扫码 无须出示护照

从下周二（3月19日）起，乘汽车出入境兀兰和大士关卡将无须出示护照，旅客只要扫描QR码即可快速通关，整体通关时间预计缩短30%。

届时，乘坐汽车的旅客可事先通过移民与关卡局的MyICA mobile应用填写最多10名同车乘客的护照资料，生成个人或团体的专属QR码。在抵达通关柜台时，只须自行扫描QR码一次，待移民局人员审核后便可开走。

从3月19日起，乘汽车出入境兀兰和大士关卡将无须出示护照，旅客只要扫描QR码即可快速通关。（李冠卫摄）

移民局星期二（3月12日）发文告公布这项新举措。移民局预计，开启QR码的通关选项后，四人共乘通关将可节省约20秒，10人共乘通关则可省下约一分钟的时间。新选项也能为旅客提供无接触及更便捷卫生的通关体验。

旅客仍可选择使用护照出入境

新举措推出后，旅客还是可以选择使用实体护照出入境。

新加坡居民可在MyICA应用中，使用Singpass自动填写护照信息来生成QR码。这包括公民、永久居民和长期准证持有者。

曾经来访新加坡的外国旅客，则可通过MyICA应用的内置相机功能，扫描护照的生物数据页底部、最后两三行的机读栏目（Machine Readable Zone，简称MRZ）字符，自动生成QR码。新加坡人也可以这么做。

至于首次和使用不同护照通关的旅客，则照旧得出示实体护照办理出入境手续，接下来通关时才能选用扫描QR码的选项。

扫QR码通关时，移民局人员会对比后台数据和旅客脸部信息。若QR码显示的护照信息和人数与实际不符，都会被拒绝通关。