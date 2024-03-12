本地股市星期二早盘起0.32%

即便美国隔夜股市表现一般，星期二（3月12日）的亚太股市普遍没有受到负面影响，早盘显现上升力度。新加坡海峡时报指数中午前报3148.52点，上升10.10点或0.32%。

日本股市下跌，主要是因为市场揣测，日本央行会在下周宣布结束超宽松货币政策。

IG亚洲市场策略师叶俊荣指出，12日公布的日本生产者价格指数（PPI）0.6%的增幅，比预期中的0.5%稍高，加上生产者一贯把增加的成本转嫁给消费者，进而推高通胀，增加了央行调高利率的概率。

截至中午12时，东京股市下滑0.38%，上海跌0.47%。

香港领涨亚太股市，上涨1.50%，台湾上扬0.79%，首尔和深圳分别起0.39%和0.30%，悉尼股市则小升0.08%。

本地股市早盘交易量达7亿5754万股，交易额达4亿零119万元。上升股301只，下跌股183只。

海指成份股早盘涨多跌少，一共20只股价上扬，六只下跌， 四只持平。

领涨的是怡和控股（JMH），早盘攀高2.82%至40.18美元，华业集团（UOB）和泰国酿酒（Thai Beverage）都有超过2%的涨幅，前者上涨2.48%至5.78元，后者起2.02%至0.505元。

跌幅超过2%的股票包括扬子江船业，早盘下滑2.14%至1.83元，皇胜酿酒（Emperador）则滑落2.06%至0.475元。

华侨银行（OCBC）是早盘唯一股价走低的银行股，滑落0.23%至13.13元。大华银行（UOB）和星展集团（DBS）分别起0.35%和0.09%，报28.37元和33.63元。