市场关注美国通胀数据 海指上扬0.1%

美国股市隔夜表现不一，反映了市场对于美国时间星期二（3月12日）上午即将发布通货膨胀数据的不确定性。即便如此，星期二亚太地区多个股市仍然表现良好。新加坡海峡时报指数上涨了0.1%或3.05点，闭市报3141.47点。

在中国科技巨头的带动下，以及受到上周末中国经济数据超出预期的正面影响，香港股市显著上涨3.05%，位居亚太地区之首。其次是包含主要晶片股的台湾和首尔股市，分别上涨0.96%和0.83%。

深圳股市上涨0.82%，上海股市则下跌0.41%，是当天亚太区内跌幅最大的股市。悉尼上涨0.12%，东京微跌0.06%。

本地股市全天交易量达15亿2000万股，交易额9亿8151万元。上升股338只，下跌股232只。

海指成份股升多跌少，17只上扬，10只下跌，三只持平。

领涨的成份股包括怡和控股（JMH）起4.5%至40.84美元，泰国酿酒（ThaiBev）走高2.02%至0.505元，凯德投资（CapitaLand Investment）上扬1.5%至2.71元。

跌幅最大的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding），下挫3.74%至1.8元；皇胜酿酒（Emperador）下滑1.03%至0.48元，吉宝有限公司（Keppel）滑落0.98%至7.11元。