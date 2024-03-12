狮城四德士叔与两家属游沙巴遇车祸 二死二重伤

狮城客游马来西亚沙巴遇死亡车祸，六人乘小型旅巴与罗厘相撞，60岁狮城德士叔与友人的40岁妻子当场惨死，另五人送院。

这起致命车祸发生于星期一（3月11日）下午3时30分左右，地点在马来西亚沙巴州仙本那—斗湖公路约21公里处。据知，事发地点是一段笔直的公路，车祸涉及两辆罗厘和一辆小型旅巴。

仙本那警区主任李炳強接受《新明日报》询问时称，事发时，其中一辆罗厘失控越过右侧的反向车道，与小型旅巴小巴迎面撞上，碎片飞向另一辆罗厘，导致前方挡风玻璃破裂。

五人受轻重伤

根据他提供的照片，车祸后，小型旅巴翻覆，挡风玻璃也几乎全毁，车身严重变形，碎片散落一地。

狮城旅客在马国沙巴遇死亡车祸，涉事小型旅巴翻覆路旁，酿两死五伤。（取自诗华日报）

李炳強说，小型旅巴载了五名新加坡籍旅客和一名越南籍旅客，年龄介于11岁至71岁。车上的60岁新加坡男子以及40岁越南女子当场死亡，另五人受轻重伤，被送往斗湖医院治疗。

据了解，60岁男死者是李祥发，40岁女死者是吴氏宝容。（人名译音）

李炳強补充说：“其中四名乘客是德士司机（包括死者），他们是朋友，一起来游玩。而越南籍女死者是其中一名伤者的太太，11岁女童是她的女儿。”

他称，这一行人从新加坡飞抵马国，先于10日在亚庇（哥打京那峇鲁）落脚过夜，11日再搭飞机前往仙本那旅游，岂料一下飞机不久，就在途中不幸遇车祸。

“他们原先预计14号回亚庇，隔天再飞回新加坡。”

李炳強也指，肇事罗厘司机和另一名涉事的罗厘司机都没有受伤。29岁的肇事罗厘司机目前已被警方拘留，以协助调查。

他呼吁，任何消息人士可联系当地警方提供线索，并建议所有道路使用者在经常发生意外的地区驾驶时，应多加谨慎。