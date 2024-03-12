我国推出首个集中式发电厂模拟器 为员工制定标准化培训

本地六家发电公司合作开发首个集中式发电厂模拟器，并推出一系列电厂操作和管理课程，为员工提供更有系统的标准化培训，从而加强本地电力供应的安全与稳定。

新推出的集中式发电厂模拟器（Centralised Power Plant Simulator，简称CPPS）由新加坡电力与燃气学院（Singapore Institute of Power and Gas，简称SIPG）、新加坡能源市场管理局，以及本地所有发电公司合作开发，同时制定了行业的培训标准，确保电力领域劳动力的统一水平。

SIPG也与发电公司共同推出六门结合模拟器应用的培训课程。课程涵盖各级技能，例如发电厂的运作、流程管理、常见设备的警报和故障管理等，以确保操作员的安全，以及发电厂和系统的稳定。

参与设计培训课程的六家发电公司是：吉宝万里旺热电厂公司（Keppel Merlimau Cogen）、和光电力（PacificLight Power）、 胜科热电厂（Sembcorp Cogen）、圣诺哥能源（Senoko Energy）、大士能源（Tuas Power），以及杨忠礼西拉雅能源（YTL PowerSeraya）。

集中式发电厂模拟器星期二（3月12日）在SIPG正式推出，文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲主持揭幕仪式。