地铁环线第六阶段土木工程完成约88％ 丹戎巴葛火车站月台顶盖陆续装回

地铁环线第六阶段的土木工程已经完成约88％，列车服务将如期在2026年投入运作。
陆路交通管理局发言人星期二（3月12日）向媒体透露上述进展时提到，环线第六阶段的吉宝、广东民和爱德华太子站，以及相关隧道的建筑工程已经大致完成。目前在兴建地铁站的入口处和路面结构，及进行机电工程。
在2017年因为广东民站建筑工程需要拆除存放的丹戎巴葛火车站月台顶盖，自去年7月起，陆续从修复厂运回原地组装，预计本周完成搬运。
发言人说，月台顶盖的修复工程进度良好，已经完成约70％的工作。
由于广东民站建在丹戎巴葛火车站月台下，部分月台结构须先拆除，待新地铁站建好后才装回原位，以保护这个国家古迹的历史文化。
受影响的结构包括火车站两排各长约290公尺的月台顶盖和梁柱。它们在2017年11月被拆成63块，存放在附近的修复厂进行修复，工程包括清理、修补裂缝及脱落的屋瓦装饰，和重铺石膏等。
每块结构长九公尺、宽13公尺和高六公尺，加上钢铁支架重约60公吨，须要动用两台自行式模块运输车（Self-Propelled Modular Transporter，简称SPMT）运送。
修复厂和火车站月台原址距离约700公尺。每次运送需要六名工人——两名员工负责操作SPMT，另外四人在前方和周围帮忙“看路”。为避免破坏结构，SPMT的时速不超过五公里。
2017年搬动第一块结构时，由于不熟悉过程，单是搬运就耗时六小时。如今，工人已经熟能生巧，只要约一小时就能把一块结构从修复厂运回火车站月台原地。
结构移回原位后，剩余工程包括为梁柱建基脚，将切割的顶盖连上，待整个结构稳固后逐步拆除支架。顶盖结构重组后，工人会建造护土墙，再铺上水泥，月台重建工程才告一段落。