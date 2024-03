企业服务供应商若没遵守反洗黑钱义务 罚款可达10万元

企业服务供应商和它们的高管如果没有遵守反洗黑钱(Anti-Money Laundering,简称AML)义务,将面对可高达10万元的罚款。

财政部和会计与企业管制局(ACRA)星期二(3月12日)的联合文告指出,有关反洗黑钱义务,旨在侦查和防止:洗黑钱、为大规模毁灭性武器的扩散提供融资和恐怖主义融资。

这是企管局与财政部建议的新法案——企业服务供应商法案(Corporate Service Providers (CSP) Bill)的新措施之一。这个新法案旨在加强对这个行业的管制。另一主要措施是要求所有在新加坡和从新加坡提供企业服务的商家,都必须向企管局注册。

有关的企业服务,包括代表他人组建公司、代表担任或安排他人担任董事或代理股东、提供注册办事处或公司地址等。

企管局与财政部还建议修订1967年公司法(Companies Act 1967)和2005年有限责任合伙人法(Limited Liability Partnerships Act),以提高公司和有限责任合伙人实益所有权(beneficial ownership)的透明度。

它们建议的措施还包括禁止个人以业务方式担任代理董事(nominee director),除非他们的任命是由注册企业服务供应商安排的,并且已被注册企业服务供应商评估为适当人选。这是要打击滥用代理董事安排。

另一建议是要求代理董事和股东向企管局披露他们的代理身份和提名者(nominator)的身份,并对违反实际控制者名册(Register of Registrable Controllers)、代理董事名册(Register of Nominee Directors)和代理股东名册(Register of Nominee Shareholders)的相关义务,加大处罚力度。

公众可到民情联系组(REACH)、财政部和企管局的网站,取得建议的新法案和修订公司法与有限责任合伙人法的公开咨询文件。欢迎公众于2024年3月12日至25日期间就这些建议提供反馈。