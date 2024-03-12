无招牌海鲜股票将恢复交易 须先满足多个条件

目前股票停牌的无招牌海鲜（No Signboard）星期二（3月12日）收到新交所监管公司（SGX RegCo）来信，表示不反对它的股票恢复交易，但公司必须先披露系列信息或满足多个条件。

无招牌海鲜星期二晚上透露这个消息时说，有关信息或条件是：

一、关于2022年11月特别股东大会决议有效性的法律意见；

二、与收购新业务相关的备考财务报表。该新业务在新加坡各工业地点向客户提供餐饮服务；

三、董事会对集团持续经营能力的意见及该意见的依据；

四、董事会确认并提供支持依据，表明集团可用的营运资金足以满足目前的需求以及自公司股票恢复交易之日起至少12个月的需求；

五、保荐机构确认并提供支持依据，表明集团可用的营运资金足以满足目前的需求以及自公司股票恢复交易之日起至少12个月的需要；

六、董事会确认并提供支持依据，表明已披露足够的信息，使公司股票在停牌解除后能够继续公平有序地交易。

无招牌海鲜指出，如果任何条件未得到满足，新交所的决定将无效。

公司正在努力满足恢复交易的条件，并将适时发布相关公告。

满足了恢复交易的所有条件后，公司须就恢复交易日期另外寻求新交所监管公司的同意。

无招牌海鲜的股票是在2022年1月间开始停牌，股价在停牌前最后报3.1分。