美国2月份通胀数据高于预期，尽管市场担心这可能导致降息推迟到今年下半年，但在大型科技股的推动下，美国股市收高。

隔夜纳斯达克指数在连续两个交易日下跌后上涨1.54%，其中晶片巨头英伟达（Nvidia）上涨约7%；标普500指数上涨1.12%，收于历史新高；道琼斯工业指数上涨0.61%。

星期二（3月12日）亚太股市也普遍收高，新加坡海峡时报指数上涨0.1%或3.05点，闭市报3141.47点。

以下是星期三（13日）可关注的股票：

1. 强枫控股（Keong Hong Holdings）在新交所发布通知，公司在连续三个财政年度录得税前亏损，截至3月12日的六个月内的日均市值为3502万元。根据《上市手册》规定，公司有可能被新交所列入观察名单。

2. 远东乌节（Far East Orchard）宣布，其子公司Osborne Street Development已与Nova Osbourne公司签订买卖协议，以300万英镑（约510万新元）收购苏格兰格拉斯哥（Glasgow）市中心的一块土地，该地块拟开发为拥有273个床位的特定用途学生宿舍（PBSA）。

3. 大道工业集团（Broadway Industrial Group Limited，简称BIGL）宣布，公司已在3月12日收到中国江苏省无锡市中级人民法院的通知，称已批准解除BIGL亚洲的股权冻结令，自2024年3月4日起生效。

此前，由于集团终止出售HDD业务相关的购买协议而受到仲裁，1月14日收到仲裁结果，BIGL亚洲在2021年10月27日至2024年10月26日期间的BIGL科技（无锡）有限公司股权被冻结。

4. 新航工程（SIA Engineering）宣布，公司与酷航的服务协议范围将扩大，以包括酷航的Embraer E190-E2新机队。新增的业务范围预计在58个月的时间里将产生5200万元的收入。公司闭市上涨0.44%至2.28元。

5. 凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）宣布，子公司已与MC2 Therapeutics签订一项独家许可、供应和商业化协议，获得在10个亚细安国家注册和商业化Wynzora®乳膏和未来相关产品的独家权利。公司闭市下跌3.45%至0.28元。