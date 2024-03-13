本地男子槟城失踪数日后 被发现撞落深谷身亡

新加坡男子在马国槟城失踪数天后，被发现连人带车撞落深谷，遗体被发现时已发出恶臭，闻讯赶到事故现场的母亲失声痛哭，直呼“妈咪来接你回家”。

综合马国媒体报道，29岁的新加坡男子赵伟峰于上星期六（3月9日）被传失踪，过后音讯全无，直至星期二（12日）中午12时许被发现时已丧命深谷数日。

当时，有公众发现深谷下有一辆汽车，于是立即通报当地消拯局。车上找到的护照显示，死者相信就是早前通报失踪的赵伟峰。

据报道，事发地点是一处45公尺深的山谷，汽车车身严重损坏，死者身上则有多处严重伤势，被发现时卧尸在汽车外，相信连人带车一起坠落深谷时被抛出车外。

死者尸体被发现时已经发出异味，相信死去多日。消拯员将死者遗体抬上来时，死者母亲在现场不断哭喊：“峰，妈咪来接你回家。峰，一路好走。”

有公众发现深谷下有一辆轿车，于是立即通报当地消拯局。（截图自东方日报网）

根据马新社报道，死者家人称，死者在上星期六通报失踪前驾驶女性友人的宝腾Persona，最后一次联系是在凌晨1时。死者当时是在参加葬礼后，开车回返位于槟城湖内雅乐美家花园（Taman Alor Vista）的住家。

槟州消拯局东北县主任慕札米尔在场指出，车子坠山谷的地点，是垄尾通往湖内的半途路段。

他说，消拯员到场后，发现死者尸体在车外，不排除是轿车坠落山谷时，死者被震出车外当场死亡。

死者遗体已被送往槟城中央医院太平间，待进行解剖调查死因。

《联合早报》已向我国外交部了解更多详情。（人名音译）