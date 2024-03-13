金管局调查：我国今年首季经济料扩张2.6%

科技周期复苏快于预期，被视为影响新加坡经济展望的最大上行风险，经济师略微上调我国今年全年经济增长预测至2.4%。他们也预期今年首季经济扩张2.6%，但这官方调查低于彭博社较早前公布的调查结果。

新加坡金融管理局星期三（3月13日）发布的最新经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，经济师对我国今年全年经济增长的看法稍微改善，增长预测从去年12月份调查时候的2.3%，上修至2.4%。

金管局是在2月15日向关注我国经济的26名经济师发出调查，共收到23人回复。

在调查中，科技周期复苏快于预期被经济师视为我国经济增长前景最大的上行风险，其次是外部环境增长优于预期，及中国经济增长更加强劲。

值得一提的是，这项调查是在美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）在新加坡举办“时代巡回演唱会（The Eras Tour）”之前发出。

彭博社上星期五（8日）的报道指出，根据它调查的中值估计，新加坡经济今年首季可能增长2.9％，为六个季度以来的最快增速。其中一些人将增长部分归因于泰勒丝的“时代巡回演唱会”带来的经济效应。

泰勒丝的“时代巡回演唱会”于3月2日展开，上星期六（9日）结束，共举办了六场演唱会。