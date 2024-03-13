黄循财：全球竞争更激烈 我国所有经济领域须加强增值能力

新加坡将须要在更具挑战的全球环境中竞争，副总理兼财政部长黄循财认为，我国所有经济领域都必须加强能力，持续找到为世界增值的新途径。

黄循财星期三（3月13日）出席盛裕控股集团（Surbana Jurong）的全球总部盛裕园区（SJ Campus）开幕发表谈话时，做出上述表述。

他指出，城市解决方案是我国具有竞争优势的领域之一。

“我们的重点一向是满足自身需求，但一些创新解决方案能成为可出口服务。亚洲的城市解决方案需求正在增长中，这是由快速城市化以及致力建造更美好、更智能和更可持续发展城市的愿景所驱动。”

黄循财认为，这为我国创造了许多机会。除了新加坡的企业，许多全球领先的顾问公司也选择在新加坡设立区域总部。

副总理兼财政部长黄循财（左三）星期三（3月13日）出席盛裕控股集团（Surbana Jurong）的全球总部盛裕园区（SJ Campus）开幕活动。（何炳耀摄）

不过，他强调，新加坡和国际企业的竞争不限于新加坡的公共项目。“我们须要放眼海外更广大的机遇，但我们面对的全球竞争也会更加激烈。”

为此，政府大力投资研究与发展，而城市解决和可持续发展是其中一个关键领域。

他强调，政府投资和鼓励研发，需要时间才能转化为具体经济成果。但这些投资有助于培养足够的能力、想法和人才，加强我国的国际竞争优势，并将我国打造为一个知识型以及创新驱动的经济体。

盛裕控股集团主席马志强在活动上指出，集团目前已拓展到全球40个国家，营收超过20亿元。他说：“我们的目标是在未来几年内，营收增加一倍，跻身全球十大工程设计咨询公司之列。”

集团全球总部盛裕园区位于裕廊创新区的洁净科技园（CleanTech Park），总建筑面积120万平方英尺，可容纳4000名员工，并获得新加坡建设局的绿色建筑白金超低能耗认证（Green Mark Platinum Super Low Energy）。