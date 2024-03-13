本地股市星期三早盘涨0.6%

美国通胀数据略高于预期，但这并未大幅削弱市场对降息的预期。受科技股的强劲表现推动，隔夜美股股指全面收高。亚洲股市星期三（3月13日）波动不大，涨跌互现。

截至星期三中午12时，新加坡海峡时报指数涨18.93点或0.6%，报3160.40点。

海指成份股涨跌不一。领涨的是海庭（Seatrium）和香港置地（HongkongLand），截至中午12时均上涨2.17%。

跌幅最大的海指股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和皇胜酿酒（Emperador），截至中午12时分别下滑2.22%和2.08%。

亚太股市方面，截至中午12时，上涨的股市有首尔股市涨0.37%，台湾涨0.26%，香港涨0.23%，悉尼涨0.11%。至于下跌的股市，东京跌0.78%，上海、深圳分别跌0.26%和0.02%。

美国星期二发布的通胀数据显示，2月份核心消费者价格指数（CPI）同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，略高于市场预期。

不过，市场分析师对美联储6月首次降息的预期基本保持不变。根据芝加哥商业交易所FedWatch工具的数据，市场预测6月份至少降息25个基点的可能性为69.8%，略低于前一交易日的71.7%。

隔夜美股未受通胀数据影响，标普500指数涨1.1%，创下历史新高。科技板块飙升，数据库巨头甲骨文（Oracle）的股价大涨12%，晶片巨头英伟达（Nvidia）涨逾7%，推动纳斯达克指数在连续两天下跌后收复失地，涨1.5%。

激石集团（Pepperstone）分析师韦斯顿（Chris Weston）指出，人工智能和科技板块期权交易显示，看涨期权的溢价高于看跌期权，这表明交易者看到了未来的上涨空间。

亚洲方面，知情人士称，中国已要求银行加大对开发商万科的财务支持，这为香港股市带来了支撑。

另外，市场对日本加息的预期不断升温，分析师普遍认为，这导致日元走强和日本股市整体下跌。