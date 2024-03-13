有网站卖美禄盗个资 雀巢促消费者勿上当

假网站以销售美禄（Milo）为名，要求消费者提供个人信息，雀巢（Nestlé）发文澄清，网站与公司无关联，促请消费者慎防受骗。

雀巢新加坡有限公司星期三（3月13日）发声明说，公司近来获悉有网站销售美禄产品，并要求消费者提供个人财务信息的事件。雀巢指出，公司与该网站并无任何关联，也没认可该网站，里头的促销活动并非由雀巢策划或授权。

“雀巢严肃看待这件事，已向有关当局举报这个网站。”

《联合早报》记者点击链接查看假网站时，已无法浏览内容。假网站目前已被标注“危险网站”，并指网站可能会诱骗浏览者安装软件或盗取浏览者的密码、电话号码或银行卡号。

雀巢提醒消费者，不要转递假网站的链接或提供任何资料给假网站。

若有疑问，可浏览雀巢网页或拨打雀巢热线（800 6011 633），了解更多详情。