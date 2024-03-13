设局骗老板逾367万元 女职员判监12年

房地产公司女职员10年骗走老板逾367万元，导致老板积蓄耗尽变卖两房产，星期三（3月13日）早上被判坐牢12年。控方指她已毁了老板一家。

47岁的林恩（Lynne Charlotte James）面对10项欺骗和两项伪造文件的控状。她原本不认罪，审讯一半时改变主意，承认其中五项罪行，余项交由法官下判时纳入考量。

《新明日报》早前报道，被告于2006年加入一家房地产公司工作，两年后经济陷入困境，濒临破产。

她为了走出困境，骗老板（现年69岁）自己已破产，还谎称产业处理及信托局（IPTO）扣押了自己的资产，需要缴付费用才能把资产还给她，因此向老板借钱。

被告为了让谎言看起来更真实，还伪造政府机构如产业处理及信托局、律政部、总检察署，甚至大法官梅达顺的电邮，内容都是让她给产业处理及信托局付费。

就这样，老板在2008年5月13日到2017年10月24日的10年间，因听信被告谎言，共2253次转账现金给被告，被骗取367万7537元。老板耗尽一生积蓄，也向老婆拿钱，夫妻俩甚至还卖掉了两间房产，以筹钱借给被告，导致他们最后得租房住。

主控官星期三早上为判刑陈词时说，被告毁了老板一家，却仅展现出极少的愧疚，促请法官判她坐牢12年半。