加密货币交易所欧易 获金管局原则上批准主要付款机构执照

加密货币交易所欧易（OKX）通过子公司新加坡欧易（OKX SG），向新加坡金融管理局（MAS）申请主要付款机构执照（Major Payment Institution Licence），已获得金管局给予原则上批准。

欧易星期三（3月13日）发布说，这是一个重要的里程碑，欧易因此可根据2019年付款服务法（Payment Services Act 2019），在新加坡提供数码付款代币和跨境汇款服务。

新加坡用户目前可通过万维网、iOS或Google Play应用，获得欧易的服务。

欧易总裁方宏称，公司正努力在全球发展，并持续对在当地发展的许多机会感到鼓舞。“新加坡是我们的一个重点市场，我们在这里投资已有一段时间。金管局的原则性批准不仅印证了我们对这个市场至今的承诺，也给我们一个令人兴奋的机会，继续作为新加坡加密生态系统负责任的贡献者。通过结合我们的全球资源及本地市场认知和专业知识，我们打算作长期投资参与，把透明度和获取服务的机会带给我们的客户，同时在受监管和创新驱动的行业，秉承最佳实践方法。”

根据文告，欧易是一家全球领先的加密货币交易所和创新的Web3公司，受到全球超过5000万用户的信赖，被誉为世界上最快、最可靠的加密应用程序之一。

作为英超冠军曼城足球俱乐部、迈凯伦一级方程式赛车（McLaren Formula 1）、奥运选手斯科蒂·詹姆斯（Scotty James）和F1车手丹尼尔·里卡多（Daniel Ricciardo）的顶级合作伙伴，欧易旨在通过新的参与机会增强球迷体验。欧易也是翠贝卡电影节（Tribeca Festival）的顶级合作伙伴，这是让更多创作者加入Web3计划的一部分。