股价因脱售澳都斯传言飙升4％ 新电信暂停股票交易并澄清

受脱售澳都斯（Optus）传言刺激，新加坡电信（Singtel）股价星期三（3月13日）午盘一度飙升4.2％至2.49元。新电信股票于3时35分过后暂停交易时，股价涨幅稍微收小至3.77％，报2.48元，交易总值则已增至1亿7409万元，当时是交易总值全场最高的股票。

股价的飙升是在星期三下午3时过后，速度飞快，半小时内涨幅便扩大至超过4％并被暂停交易。路透社和彭博社星期三下午四时左右随即引述报道澳大利亚媒体消息，指新电信正在与加拿大私人基金布鲁克菲尔德（Brookfield）洽谈，要脱售澳洲子公司澳都斯。

澳大利亚媒体《澳洲金融评论报》（The Australian Financial Review）的报道说，双方已经深入谈商此事，这宗买卖价值可高达180亿澳元（159亿新元）。

股票暂停交易后，新电信星期三下午4时20分过后针对《澳洲金融评论报》的报道发布澄清，表示它并没有即将以该价格脱售澳都斯。澳都斯继续是它不可分割的一部分，是集团战略的一部分，并且集团长期致力于澳洲市场。

新电信说：“我们当前的重点是提高网络韧性和寻找首席执行官人选。”

虽然如此，新电信说：“我们定期对我们的投资组合进行战略审查，以优化我们的资产和业务的价值，并将探索所有选择以把股东价值最大化。”

它建议新电信的股东和潜在投资者谨慎处理新电信股票。在它发布任何最终公告之前，股东和投资者应谨慎阅读与澳都斯有关的任何媒体报道。

如果有任何重大进展需要根据新交所上市手册规定的义务进行披露，新电信将发布公告。