斋戒月伊始 逾650名义工将为5000个家庭送上节日礼包

斋戒月刚开始，本着开斋节慈善捐赠的精神，650多名来自各个企业和社区的义工，将为5000个家庭送上节日礼包。

公益金（Community Chest）与慈善组织暖心族（Heartwarmers）星期三（3月13日）联合举办首届“公益金Habuan Harapan”（意指希望之礼），并与回教理事会（MUIS）和芽笼士乃大厦合作，向受惠者派发节日礼包。

公益金Habuan Harapan启动仪式和开斋活动在芽笼士乃大厦举行，由副总理兼财政部长黄循财担任活动主宾，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高主持。活动共筹集129万8888元。

13家企业和超过650名义工将准备5000份礼包，包括传统糕点粿夹必（Kueh Kapet）、姜茶及虾饼（Keropok）等节日食品。全岛19个地点的回教徒家庭将在斋戒月期间收到礼包。

渣打银行（新加坡）有500名义工参与活动。首席执行官办公室主管李韋瑄（52岁）受访时说，公司每逢斋戒月都会与暖心族合作派发礼包，今年已迈入步入第16个年头，“我们希望付诸行动，为社会融合做出贡献”。

华联企业（OUE）将在接下来的三年向公益金捐赠100万元，其中约176万元用于这次的礼包派发活动。华联房地产投资信托（OUE REIT）行政总裁韩锦畴受访时说，公司将与公益金商讨如何运用捐款。“我们选择与公益金合作，是希望受惠者横跨新加坡各个文化，将来也计划让员工投入义工服务。”