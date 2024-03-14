谷歌应用商店已更新版本 可生成QR码开车通关

乘车旅客下星期二（3月19日）起，可扫QR码快速出入陆路关卡，而无须出示护照。较早前，谷歌应用商店内的MyICA mobile应用尚无法生成专属QR码，安卓用户更新版本后，将可使用这项功能。

移民与关卡局星期二（12日）宣布推出这项通关新举措。届时，开车或乘汽车从兀兰和大士关卡通关的旅客，可先通过MyICA mobile应用，输入最多10名同车乘客的护照资料，生成个人或团体的QR码。在抵达通关柜台时，只须扫描QR码一次，移民局人员核实信息后，就可完成通关程序。

苹果应用商店在宣布日当天已更新MyICA mobile应用版本。不过，不少使用安卓手机的读者申诉，无法在应用内点选QR码。谷歌应用商店目前已推出新版，安卓手机使用者已可使用这项功能。

根据早前报道，包括公民、永久居民和长期准证持有者在内的新加坡居民，可在MyICA mobile应用中，使用Singpass自动填写护照信息来生成QR码。

曾到访新加坡的外国旅客，则可通过MyICA mobile应用的内置相机功能，扫描护照的生物数据页底部、最后两三行的机器判读栏目（Machine Readable Zone，简称MRZ）的字符，自动生成QR码。新加坡居民也可以这么做。

至于首次入境和使用不同护照再入境的外国人，必须出示实体护照办理入境手续，接着再次通关时，就能选用扫描QR码的选项。

旅客在出入境时仍可选用实体护照办理通关手续。