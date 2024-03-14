随着英伟达等科技股从炙热涨势中降温，华尔街股市有所回落。

隔夜标普500指数下滑0.19%，纳斯达克指数下滑0.54%，道琼斯工业指数则微涨0.1%。而在上一个交易日，标普500指数和纳斯达克指数上涨都超过1% 。

星期三（3月13日）亚太股市涨跌不一，新加坡海峡时报指数闭市上涨0.61%或19.25点，收报3160.72点。

以下是星期四（14日）可关注的股票：

1. 明泰控股（Memiontec Holdings）披露，已于3月7日在印度尼西亚注册成立子公司PT. MIT Investment Indonesia。该子公司的成立通过集团内部资源资助完成，预计不会对截至2024年12月31日的集团每股净资产和每股收益产生重大影响。

2. 中国光大水务（China Everbright Water）宣布，由公司加入的财团于3月13日承揽了山东省青岛市崂山区章村河污水处理厂二期和一期升级工程，投资约人民币6亿8800万元。该项目特许经营期为30年（包括建设期），将由财团成立的项目公司进行投资、建设、运营和维护，光大水务持有该项目公司49%的股权。

3. 复兴联合（Renaissance United）发布盈利预警，公司在截至2024年1月31日第三季度和九个月期内将报告净亏损。亏损是由于集团中国燃气分销业务发生了更高的原材料运营费用。

4. 常青石油及天然气（RH Petrogas）披露，子公司Petrogas (Island) Ltd已经完成Piarawi-1勘探井的钻探工作。据估计，发现的净石油大约有25英尺，但含油碳酸盐岩储层比预期的要紧实，可能需要实施适当的开采战略，以优化所发现石油的采收率。下来公司将对发现的石油商业价值展开评估。

5. JB Foods在回答新交所询问时披露，公司库存大幅提高51%是因为可可豆的价格在2023财年上涨了62%。另外，对于衍生金融资产和流动负债增加，公司回应，这是由于可可豆等基础商品价格显著上涨，集团对可可豆远期购买和可可制品远期销售的对冲活动发生变动。