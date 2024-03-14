疑忘收吊臂罗厘撞天桥 司机被捕

疑忘收吊臂，罗厘起重机撞上天桥，司机受轻伤，因触犯法令，当场被捕。

《新明日报》星期三（3月13日）接获读者通知，指早上11时10分，在余东旋街（Eu Tong Sen Street）往禧街（Hill Street）方向的道路发生上述事故。

记者到场时，黄色的罗厘起重机车头向一边倾斜，挡风镜还有破裂痕迹，车门上写着KH Waste Haulage Services Pte Ltd字样，相信是罗厘起重机的公司。

附近面包店工作的女职员指出，当时听到一声巨响后，出来查看时，看到司机扶着腰走出来，不知是否伤到了腰部。

司机事后在现场被拷上手铐，随后被带上警车。（蔡振鸿摄）

另一名在附近工作的盘先生（27岁）也说，相信是司机忘了把吊臂收起来，经过撞上天桥，才会有碰撞的巨响。

“不知道是不是那个‘怪手’（吊臂）撞到桥后断掉，导致车头歪掉，罗厘上载着的废弃碎片也都散落在地上了。”

据观察，司机事后在现场被拷上手铐，随后被带上警车。

警方回复《新明日报》询问时表示，一名46岁的男司机受轻伤，但拒绝送院。他最后在因为没有警察或辅警护送情况下，驾驶高度超过4.5米的重型车辆被捕，调查仍在进行中。