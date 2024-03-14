本地股市星期四早盘涨0.62% 亚股窄幅波动

科技股下跌导致美国股市隔夜小幅回落，亚洲股市星期四（3月14日）因缺乏新的催化剂而窄幅波动。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数涨19.62点或0.62%，报3180.34点。

海指成份股涨多跌少。领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries）和星展集团（DBS），截至中午12时分别涨2.64%和1.65%。

跌幅最大的海指股是皇胜酿酒（Emperador）和香港置地（Hongkong Land），截至中午12时分别跌4.35%和1.84%。

星期三下午暂停交易的新电信（Singtel）星期四恢复交易，一度下跌1%，截至12时股价报2.48元，与暂停交易前的最后交易价持平。受脱售澳都斯（Optus）传言影响，新电信股价星期三午盘一度大涨4.2％至2.49元，之后涨幅收小至3.77％，报2.48元，新电信股票下午暂停交易，澄清并没有即将以高达180亿澳元（159亿新元）脱售澳都斯。

亚太股市小幅波动，截至中午12时，首尔股市涨0.55%，上海涨0.01%，香港跌0.76%，悉尼跌0.27%，深圳跌0.22%，东京跌0.05%。

隔夜美股方面，英伟达、苹果和特斯拉等科技巨头的回调导致标普500指数和纳斯达克指数下跌，但道琼斯指数收盘小幅走高。

星期二美国发布通胀数据略高于预期，但未改变市场对降息的希望。投资者接下来将关注美国星期四发布的2月份生产者价格指数（PPI）和零售销售数据，它们将为降息周期的预测提供新线索。

芝加哥商业交易所FedWatch工具显示，交易员预计6月份首次降息的可能性为 65%。

日本方面，在丰田等巨头为员工大幅加薪的消息传出后，市场普遍认为日本央行可能在下周结束负利率，这为日元提供了支撑，同时使日本股市继续承压，连续第四个交易日下跌。

此外，投资者正在密切关注中美紧张局势。美国众议院星期三通过TikTok禁令法案，该法案要求中国公司字节跳动（ByteDance）出售TikTok，否则该平台将在美国被禁止。