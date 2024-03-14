醉汉出拳猛打醉汉 判监10个月

38岁醉汉在巴士上与乘客起争执开骂，引发第二名醉汉介入。两人爆发口角后，49岁醉汉左右拳袭击再用膝盖顶头，20秒把38岁醉汉打趴，导致对方鼻梁移位、眼眶骨折。

本案被告是陈国杰（49岁），受害人则是邓如继（38岁）。

案情显示，受害人2023年8月9日凌晨12时许，在芽笼一带搭上63号巴士后，与车上一名乘客起争执。他当时喝醉酒。

当巴士来到牛车水的一个巴士站时，上述乘客下车，但受害人继续在车上对他叫嚷。

当时身处巴士站的被告看见受害人要跟着该乘客下车，于是上前阻隔。被告当时也处于醉酒状态。

巴士车长尝试劝阻

两人因此爆发口角，受害人之后在巴士上一个座位坐下，被告则对他指骂。巴士车长尝试劝阻，不过两人还是继续对骂。

到了凌晨1时05分左右，受害人向被告叫嚷，被告即时转过身攻击对方。

他多次拳击受害人脸部，还抬脚用膝盖顶撞受害人的脸。

整个袭击过程超过20秒，期间受害人没有还手，被打后一度倒在巴士座椅上。

巴士车长看见被告动手后拨电报警，但警员到场时被告已离开。

受害者当天送院，检查发现他的左边鼻骨移位，眼眶骨折。医生给他10天病假并建议他看口腔外科、眼科和耳鼻喉专科医生，但他没去复诊。

被告星期四（3月14日）早上在国家法院承认一项蓄意重伤他人的控状，被判坐牢10个月。（人名音译）