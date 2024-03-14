行贿宿舍经理判监 餐饮董事上诉驳回

为拿下S11客工宿舍合约，餐饮供应公司职员欲行贿，董事得知后要求减少贿金，结果东窗事发后被判入狱一周，董事上诉恳求改判罚款遭驳回。

被告利亚斯（Muhammad Riyaas bin Aladdin）是餐饮供应公司Dhanu Shri Restaurant & Catering私人有限公司的董事，他早前承认一项控状，指他共谋贿赂榜鹅S11客工宿舍经理利西巴拉，最后被判入狱一周。

根据法庭文件，涉案宿舍因受冠病疫情影响，在2020年4月被令封锁。宿舍成立危机管理小组，以 确保宿舍在封锁期间能继续顺利运作，利西巴拉也是小组成员。

宿舍7月接获通知，人力部将不再为他们提供餐饮，宿舍为此寻找适合外包餐饮的公司。被告公司的销售职员赛福看见利西巴拉在社交媒体的相关贴文，因此联系对方询问。

当时赛福告知利西巴拉，若公司拿下合约，每个月会给他300元到400元，但利西巴拉要求从赛福提成里分一杯羹。

赛福和被告讨论后，被告提议向利西巴拉谎称一包食物的提成是5元而非10元，再决定让利西巴拉分走40%提成，在2020年8月21日到24日间共支付给利西巴拉746元。

不过，宿舍因被告公司多次出现迟送餐和食物变质的情况，最终终止了双方的合约。

东窗事发后，利西巴拉和赛福因各抵触一项和两项防止贪污法令，早前分别被判10天和16天监禁。

法官：若无被告允许 下属不会执行

被告对刑罚不满，星期三（3月13日）上诉至高庭，指相较于策划整个采购过程的赛福，他的角色仅限于点头同意和减少贿金，恳求法官判他高额罚款就好。

高庭法官指出，宿舍最终终止合约，意味着被告处理大数量订单的能力被质疑，若不存在贿赂，宿舍有机会让其他供应商参与正当的竞争。

法官也指，被告虽不是提出行贿的人，但没有他的允许，计划不会进行，而被告是被贪念驱使，为自己和生意谋取利益，因此驳回被告的上诉。