我国第三批救援物资移交约旦 将通过空投送往加沙境内

我国通过约旦为加沙提供第三批救援物资，本周末将以空投方式把食品和药物等物资送至加沙境内。李显龙总理致函感谢约旦国王，并重申以巴两国方案是取得和平的“唯一可行选项”。

外交部星期五（3月15日）发布文告说，外交部长维文医生将在星期六和星期天（3月16日至17日）到约旦首都安曼（Amman）进行工作访问，见证救援物资的移交。随行的还有国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈和多名国会议员。

物资将由新加坡空军部队的A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）和C130运输机运抵安曼。C130运输机随后将与约旦军方合作，飞过加沙上空把物资空投到境内。

新加坡早前已提供两批物资和捐款，均移交给国际救援组织送往加沙。加上本次第三批的物资，我国共为加沙平民筹集约1000万元和物资。

以色列与哈马斯的停火谈判迟迟没有进展，物资车队难以通过以色列掌控的陆路站点进入加沙。

为此，约旦等国在加沙北部执行空投救援物资行动，并促成我国参与。李显龙总理致函约旦国王阿卜杜拉二世感谢对方及约旦政府协调这次的行动。

李总理在信中说：“加沙的人道情况严峻，国际社会应合作减轻痛苦，尽所能拯救无辜生命。”

李总理也说，双方应根据联合国安全理事会相关决议，惟有通过谈判达成两国方案（two-state solution），才能促成以色列和巴勒斯坦之间全面、公正和持久的和平。