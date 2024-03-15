美国最新发布的2月份生产者价格指数高于预期，一系列数据显示通胀仍然略高，为股市带来负面影响。

隔夜美股三大股市均小幅下跌，标普500指数下滑0.29%，纳斯达克指数下滑0.3%，道琼斯工业指数下滑0.35%。

星期四（3月14日）亚太股市涨跌不一，新加坡海峡时报指数上涨0.81％或25.68点，闭市报3186.40点。

以下是星期五（15日）可关注的股票：

1.星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）宣布，拟以1亿8890万元从星狮地产（Frasers Property）手中收购德国四处物流和工业房地产的89.9%股权，该协议价比两个独立估值机构给出的估值分别低5.3%和1.1%。拟收购物业的租用率为100%，加权平均租赁到期年限为6.1年。这次收购预计将增加集团的每单位派息（DPU）和净资产价值（NAV）。

2.祐玛战略（Yoma Strategic）宣布首次推出其YKKO餐饮品牌的特许经营项目，首批YKKO特许经营店计划于2024年3月在缅甸仰光郊区的Htauk Kyant和勃固地区的Pyay开业。

3.威百亿国际（VicPlas International）发布截至2024年1月31日的半年业绩。半年期内，公司净利同比大跌91.1%，报22万元。营收同比跌23.1%，报5106万元。

4.中国康大食品（China Kangda Food）披露，关于此前发布的关于兔养殖资产和鸡养殖资产的收购计划，现由于宏观经济和市场经济条件，董事会已决定停止收购，相关方已签署终止协议。

5.康敦医疗（Quantum Healthcare）披露，公司将持有的Asia Dental集团的11股普通股，即Asia Dental集团的11%股权，出售给集团首席运营官Jimmy Gian博士。康敦医疗于2022年完成了对Asia Dental集团60%的股权收购，剩余40%股权则由Jimmy Gian博士持有。