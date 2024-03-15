新航推出全新优选经济舱飞机餐 抓紧旅游复苏契机

全球旅游业持续复苏，新加坡航空公司全面改善优选经济舱的飞行用餐体验，除了推出175道新主食，也会把菜肴装在特制的陶瓷器皿上，餐盘也会垫上餐巾，力求为乘客提供与众不同的服务。

新航将从3月31日起，在所有提供优选经济舱（Premium Economy Class）的航线中，推出全新的餐饮选项。

优选经济舱飞机餐的新旧呈现方式的对比。在新的呈现（右）中，所有菜肴装在特制的陶瓷器皿上，餐盘也会垫上餐巾。新的飞机餐中，前菜重量平均增加28%、主食增加33%，甜品增加26%。（白艳琳摄）

这是新航自2015年推出优选经济舱以来，首次大规模更新这个舱位等级的飞行体验。新航目前有74架飞机，包括空客A350-900LH、A350-900ULR、A380和波音777-300ER，提供优选经济舱，飞往31个航点。

每份优选经济舱飞机餐包括前菜、主食、面包、以及芝士和饼干。

这是新航自2015年推出优选经济舱以来，首次大规模更新这个舱位等级的飞行体验。（新加坡航空公司提供）

新航星期四（3月14日）在媒体预览活动上说，他们开发了超过200个前菜、主食和甜品，其中175道主食是全新推出。

例如，新的面包选项包括可颂和香蒜面包；新的前菜有烟熏三文鱼花椰菜沙拉、香蒜烤虾和日式冷面；新推出的主食包括泰式螃蟹咖喱、肉脞面和炖牛肉等。

每餐会有两个主食选项，但乘客也能提前从“名厨有约”的菜单中挑选主食。“名厨有约”将提供多达20道餐点，包括海鲜河粉、鸡肉黄姜饭、慢炖羊肉和三文鱼，须在起飞前至少24小时预订。

所有菜肴装在特制的陶瓷器皿上，餐盘也会垫上餐巾。

新航为优选经济舱推出的专属红酒和白酒。（白艳琳摄）

新航也将为优选经济舱推出专属红酒和白酒。其他新增饮料包括薄荷和洋甘菊茶以及热巧克力。

新的过夜包，内有拖鞋、眼罩和护唇膏。（白艳琳摄）

除了飞机餐，新航也同美国制造亲生态和可持续时尚用品品牌Out of the Woods合作，推出新的过夜包，内有拖鞋、眼罩和护唇膏。以往可在过夜包找到的牙刷、牙膏和护肤霜接下来会直接放在洗手间内。