昆虫及新型食品进口须申请上市前批准 新法案征询公众意见

蟋蟀、蚕蛹、蚱蜢等昆虫及其他新型食品，若要进口到新加坡，或在本地加工或养殖，食品企业必须向政府申请上市前批准，也须满足额外的监管要求，以进一步保障消费者的安全，以及加强我国应对粮食供应中断的能力。

新加坡食品局星期五（3月15日）发文告宣布，即日起至6月，永续发展与环境部和食品局将分阶段为拟定中的《食品安全和保障法案》（Food Safety and Security Bill）展开公众咨询。

首个公众咨询将聚焦新型食品、转基因食品及昆虫和昆虫制成品等特定食品。新法案将为这些特定食品设定义，旨在提供企业法律清晰度。食品局也关注这类食品的监管工作，若企业要进口或出售这类食品须满足额外的监管要求。

新法案规定，企业售卖特定食品前须向政府申请上市前批准。食品局也将继续与企业合作，确保企业的安全评估系统完善，保障消费者的健康。

自去年8月起，食品局与行业商会和主要利益相关者就《食品安全和保障法案》的措施展开讨论。

接下来新法案的公众咨询也会涵盖另五个主题：非包装用水、指定农产品生产（动物饲料及农药）、加强粮食供应韧性、进出口及转运，以及食品企业。

永续部兼人力部高级政务部长许宝琨医生早前在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，新的《食品安全和保障法案》将赋予食品局更多权力，更好地保护消费者及保障新加坡的食品供应韧性。

新法案将把现有八条法令中，与食品安全和保障相关的所有条例结合起来，成为一个总框架，确保整个食品价值链的一致性。它将加强食品安全机制，确保主要利益相关者更好地承担共同责任。