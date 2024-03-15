组屋流出臭尸水 76岁独居老翁变腐尸

组屋单位流出恶臭尸水，岂料大门开不了锁，惊动民防人员破门而入，揭发76岁老翁倒卧家中变腐尸。

这起事件发生于星期四（3月14日）早上10时45分，地点是勿洛水池路第713座组屋的八楼单位。

记者星期四中午12时许赶到，三名民防员已破门而入，另有大批警察在场调查。据观察，事发单位的门前留下了一摊尸水，被警方用白布遮掩起来，空气中弥漫着腐臭味。

四名家属进屋认尸

一般相信，接获噩耗后，死者的四名家属也赶到现场，但都不愿多谈。直到下午1时许，四名家属进屋认尸，其中一名女亲友甚至当场嚎啕大哭，另三人则难掩悲伤情绪。

不愿透露姓名的同层居民受询时表示，死者是一名独居的华族老翁，已在该处住了超过40年。

“我这几天一直闻到臭味，看到地上有尸水，就立刻通知他附近工作的婶婶，帮忙联系上其他家属。”

另一名居民陈先生（81岁）受访时指出，警方在早上大约11时许抵达。“我早上在楼下浇花，准备要上去时，有邻居说死者门外传来臭味，才发觉不对劲。死者相信单身，并没有结婚。”

民防人员破门而入

据了解，死者卧尸家中，相信警方到场后开不了门，才必须让民防人员破门，因此铁门留下了锯开的痕迹。

警方受询时证实，接获一起非自然死亡案件的通报。一名76岁男子被发现倒卧在家中，当场被宣告死亡。根据初步调查，案件不涉及犯罪行为，调查工作进行中。民防部队受询时证实，接获一起救助通报，一人被当场宣告死亡。