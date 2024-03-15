本地股市星期五早盘跌0.27% 亚股全面下滑

美国2月份生产者价格指数（PPI）意外大幅上涨，削弱市场对降息的预期，隔夜华尔街三大主要股指均收跌，亚洲股市也受此影响全面下跌。

本地股市开盘大跌约0.8%，随后跌幅收窄。截至星期五（3月15日）中午12时，新加坡海峡时报指数跌8.57点或0.27%，报3177.83点。

海指成份股跌多涨少。领跌的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），截至中午12时分别跌2.29%和1.54%。

涨幅最大的海指股是海庭（Seatrium）和怡和控股（JMH），截至中午12时分别涨1.09%和1.07%。

亚太主要股市全盘下跌。截至中午12时，香港股市大跌2.07%，首尔跌1.45%，悉尼和台湾均跌0.79%，深圳跌0.24%，上海和东京均跌0.18%。

继星期二（12日）的消费者价格指数（CPI）略高于预期后，星期四（14日）美国发布的生产者价格指数大幅高于预期，削弱市场对于降息的押注。

国债收益率市场做出反应，10年期美国国债收益率星期五维持在4.28%左右，较前一交易日上涨超10个基点。国债收益率上涨也带动美元上涨。

受通胀上升数据影响，证券市场情绪不佳。盈透证券（Interactive Brokers）分析师托雷斯（Jose Torres）说： “人们担心（美联储主席）鲍威尔在货币政策高速公路上行驶时，可能不得不来个危险的掉头。自去年12月以来，他发出的鸽派信号已经使金融状况急剧放松。”

美国银行（Bank of America）首席投资策略师哈内特（Michael Hartnett）警告，在风险资产依然活跃、股票和比特币创下历史新高的背景下，通胀再次加速，可能会导致市场泡沫。

根据市场分析公司LSEG的利率概率应用，期货市场将6月份政策放宽的可能性从星期三的约67%降至60%。对于2024年降息次数，市场目前预计少于三次，而大约两周前预计降息三次至四次。