疏忽致七旬妇截肢 星柔快车司机监三周吊牌两年

星柔快车司机被指没有查看侧镜及车内情况，在七旬老妇脚未着地就开车，导致对方双脚得截肢，星期五（3月15日）早上被判坐牢三周吊牌两年。

这起意外发生在2019年6月24日上午10时44分，地点是兀兰关卡让巴士停车和乘客下车的位置。

《新明日报》早前报道，星柔快车（Singapore-Johore Express）巴士车长古纳瑟兰（45岁）来自马来西亚，他被控一项疏忽导致他人重伤，但不认罪，经审讯后被判罪成。

根据控状，被告的疏忽行为导致正在下车的都米娜（76岁）摔下巴士，巴士后轮碾过她的脚，导致她下半身多处骨折。

根据法庭文件，老妇下肢多处骨折，包括腿脚、脚趾头、骨盆，右小腿更是被碾得血肉模糊，导致她双腿得截肢。

控辩双方今早针对判刑进行陈词，控方指被告身为巴士司机，确保乘客安全是他首要职责，但他却在没有检查侧镜及显示屏的情况下开走巴士。

另外，主控官也指，虽然被告没有前科，但他在事发后还曾犯下同类罪行，促请法官判他坐牢四周以及吊销各级驾照三年。

辩方律师则说，没有电眼画面证明被告的罪行，因此选择不认罪，恳请法官考虑两周监刑，吊销驾照期则交由法官定夺。

老妇动八次手术 双脚截肢

法官下判时说，受害人伤势严重，住院约三周，动了八次手术，40天的住院病假，双脚截肢。

另外，被告开着重型车辆，更难在更短的时间内做出反应，而被告也没有检查侧镜以及显示屏，确保巴士内外都已安全。

法官强调，身为巴士司机，被告有职责确保乘客的安危，判他坐牢三周以及吊销各级驾照两年。由于被告持有马国驾照，法官也下令被告不得在新加坡驾驶任何级别的车辆。