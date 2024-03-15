送二手货诈骗案追踪 又有屋主遭殃四天30人上门取货

谎称送二手货诈骗案后续，又有无辜屋主遭殃，四天内约30人上门，屋主已报警处理。

《新明日报》日前报道，本地出现不法分子以赠送二手货之名行骗，在脸书上贴文称要送名牌脚踏车、吹风机等物品，诈取订金与运费，骗子还乱公开他人地址供取货，结果两处地址一周内有近50名陌生人上门，住户无奈报警，还在家门外贴“澄清”告示。

记者发现，遭殃的屋主其实不止一人。根据被公开出来的对话图，骗子也曾发出榜鹅通道第653B座组屋的另一个住家地址，称是赠送二手货的地点。

按照线索，记者日前走访时，发现遭殃的单位门上贴着纸条，内容写着：“我们并没有赠送免费货物，这是个骗局。”

不愿透露姓名的屋主受访时说，3月11日开始，就有人来敲门，说要领取免费货物。“第一天有四至五人上门询问，免费货物包括冰箱，平板电脑，电视，脚踏车等。第二天则有超过20人前来，这两天来，每天有两三人前来。”

他解释说，第一天已经觉得不对劲，立刻就报警，结果有人从早上10时许就开始敲门，直到晚上10时许，都还有人来询问。

“我第三天受不了，就贴上了纸条，贴了之后还是有人会敲门，但是比较少。有些人甚至从远方，如兀兰地区前来要取货，但是我都没有赠送任何东西。”

他指出，这是新组屋区，他才刚搬来约一年，不明白骗子怎么盗用他的地址。