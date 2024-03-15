气象署：未来两周干燥温暖 数天午后料有雷阵雨

干燥和温暖的天气预料将延续，本月剩余日子的每日最高气温相信将维持在34摄氏度或35摄氏度左右。

气象署星期五（3月15日）发布接下来两周的天气预报，指出本区域的东北气候风天气状况相信会持续，低空将吹起来自西北或东北方向的风。

本月剩余两周的前几天预料会持续干燥和温暖。有几天的午后，尤其是最后一周，将会有局部性且短暂的雷阵雨，雨势介于中度至大雨。本岛多数地区的总降雨量预料将低于平均水平。

当局预测，剩余两周多数日子的每日最高气温将维持在约34摄氏度或35摄氏度的水平。不过，如果天空的云层较少，最高气温可能突破35摄氏度，这情况较可能于未来一周发生。

气象署在回顾3月上半月的天气时说，本岛一些地区于首周的多数下午有雷阵雨。不同风向的风在3月4日汇合，使到多数地区出现中度至大雷阵雨；波那维斯达当天记录到的每日降雨量为98.6毫米，为3月首两周最高。3月第二周的多数日子都保持干燥。

3月上半月的每日最高气温介于31.6摄氏度至36摄氏度；这段期间的最后几天干燥及温暖，每日最高气温高于34摄氏度。最高气温为圣淘沙岛于3月13日记录到的36摄氏度。

多数地区于3月首两周记录到的降雨量，都高于平均水平。樟宜记录到的降雨量比平均水平高出135%，万礼的降雨量则比平均水平低34%。