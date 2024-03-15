农历新年因素提振 新航酷航2月客运量同比劲增20%

农历新年假期季节提振亚洲航空旅行需求，促使新加坡航空公司（SIA）和酷航（Scoot）在2月份的客运量（passenger traffic）或客运公里数（revenue passenger-km）合计同比劲增20.4%至117亿7900万公里。

新航星期五（3月15日）闭市后发布的营运数据显示，在2月份，集团（两家航空公司）的客运能力（可用座位里数，Available seat-km）同比增加20.7%至136亿4350万公里。

因此，集团2月份的载客率（passenger load factor）同比只微降0.3个百分点，报86.3%。在2月份，新航的载客率微跌0.6个百分点至84.5%，酷航的载客率则增加1.0个百分点至92.6%。

两家航空公司在2月份共运载305万9300名乘客，同比劲增28.2%；新航运载199万3900名乘客，同比增加29.7%；酷航则运载106万5400名乘客，同比增加25.6%。

由于电子商务需求强劲，集团2月份的货运量（cargo load）同比增加12.9%，增速高于2月份货运能力的7.4%同比增幅。因此，集团2月份载货率（cargo load factor）同比提高2.7个百分点，达到56.7%。

截至2024年2月底，集团客运网络覆盖35个国家和地区的121个目的地。新航飞往76个目的地，酷航则飞往67个目的地。集团的货运网络则覆盖37个国家和地区的126个目的地。

新航股价星期五回跌0.62%，闭市报6.38元。