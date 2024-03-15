称受害人电脑被骇 骗子佯装提供支援骗78人670万元

称受害者的电脑被黑客入侵，诈骗团伙假意提供技术服务，远程骗取受害者的个人资料。今年1月至今，已有78人坠入这类骗局，损失金额达至少670万元。

新加坡警察部队星期五（3月15日）发文告说，技术支持相关的诈骗案近来有增加趋势。受害者一般会在手提或桌上型电脑屏幕收到一个弹出的提示信息，指电脑设备已被入侵，要求受害者拨打热线号码，以获取技术支持。

在电话的另一头，冒充微软或苹果技术支持员工的骗子会指受害者的电脑已被“黑客”入侵，还被用于非法活动。受害者会被要求访问某个网站，或下载某个软件，好让骗子能远程抢修受害者的电脑。

为了让骗局更逼真，受害者在电话挂断后还会被转介到一个自称是“执法人员”，能远程帮助受害者通过网站报警的骗子。

骗子接着以帮助逮捕“黑客”为理由，指示受害者登录网银户头之后进行远程操控盗取户头里的钱财。受害者不会马上察觉，直到发现银行户头出现未经授权的汇款交易时才惊觉上当。

根据文告中的截图，骗子会发来信息，指受害者的电脑遭特洛伊木马病毒骇入，电脑因安保问题被屏蔽不能使用，下方标注一组新加坡电话号码。骗子也冒用警方的名义，开设假报警网站，并发出电邮。

警方提醒公众，若怀疑自己受骗，应立即关闭电脑，以防止骗子继续操控，以及卸载任何遭诱骗而下载的软件，并开启扫毒软件删除检测到的恶意应用。同时，受害者也应向银行通报相关事件，亦可更改网银户头的登录信息、移除未经授权的收款人等。