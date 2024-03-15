Prime美国房产信托总裁哈米星辞职

Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）管理公司总裁哈米星（Harmeet Singh Bedi）任职一年后，将在3月31日辞职生效，以追求其他机会。新任总裁胡尔·拉纳（Rahul Rana）是信托赞助机构的股东。

Prime美国房地产投资信托管理公司星期五（3月15日）闭市后发布消息时，表示感谢哈米星在任时的贡献，并透露哈米星（56岁）将改任管理公司的高级顾问，继续支持管理公司。

哈米星是在2023年3月8日受委为管理公司的总裁。他是在2020年5月加入管理公司，担任副总裁兼首席财务官，直至成为总裁。

根据管理公司，董事会已确认拉胡尔·拉纳为新任总裁。拉胡尔是信托的赞助机构KBS Asia Partners公司的股东，并持有管理公司的40％股权。2010年至2015年，拉胡尔担任德意志银行新加坡（Deutsche Bank Singapore）的企业与投资银行董事经理。

不到一个月前，Prime美国房产信托刚发布2023财年业绩，它下半年每单位派息大跌91.7％至0.25美分。它也宣布将派发新股给股东，股东每持有10单位可获派发1新单位。

Prime美国房产信托星期五股价跌3.65％，闭市报0.132美元。