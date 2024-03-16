醉酒不付车资打德士司机 男子判监四周罚款3000元

指男子喝醉酒坐霸王车，德士司机报警，男子欲离开被阻后，推搡中挥拳打人，事后求情称司机要多收10元车子才会离开。

被告董伟（43岁）面对五项控状，包括使用暴力妨碍公务员执行任务、蓄意伤害他人、抵触防止骚扰法令等。被告承认其中三项罪名，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告在2020年3月17日晚上8时，跟朋友约在新加坡国敦河畔大酒店见面喝酒。后来，被告在11时55分搭德士，友人告诉司机把他送到公寓。

当他们抵达公寓的保安室，保安询问司机被告的门牌号码，但被告一脸呆愣无法答复，保安只能让他们停在路边。

司机尝试让被告醒酒，怎料被告吐在车内，司机只能要求被告先下车，但被告却开始往公寓走去。

司机叫住被告指他还没支付车资，要求被告坐在路边，司机则报警求助。不久后，被告又朝公寓走去，司机只能拉住被告的手，避免他离去。

被告甩开司机的手，又推开他，双方开始互相推搡，在靠近保安室时，司机推了被告阻止他再靠近公寓。

但被告挥手打了司机三次，也至少挥拳打了对方一次，司机不想要让事态恶化，因此没有还手，不过举止遭公寓电眼拍下。警方抵达后，被告举止过激，导致他当场被捕。

被告的代表律师安德烈（Andre Jumabhoy）和应镇阳求情时指，司机想要多收费，被告听闻车资要29元才走开，事后出了警局也联系陆交局，支付逾19元的正确车资。

法官下判时说，司机伤势轻微，虽然两人都在推搡，但被告掴掌和打司机的脸令事态更严重，判他坐牢四周及罚款3000元。