新援队紧急呼吁公众周末捐赠罐头 通过加沙空投行动救助当地民众

非政府组织新援队（Relief Singapore）紧急呼吁公众本周末向加沙地带民众捐赠罐装食品，以便借助新加坡空军部队的空投行动将物资送到当地民众手中。

作为新加坡对加沙地带第三批人道主义援助的一部分，新加坡空军部队星期五（3月15日）派遣了一架A330多用途添油运输机和一架C-130运输机，通过约旦安曼向加沙地带运送人道主义援助物资。应约旦政府的邀请，C-130将留在约旦，并在约旦武装部队的支援下，展开空投人道主义行动。

新援队星期六告诉媒体，加沙地带正处于饥荒边缘，国际社会已发出提供食品援助的呼吁。新援队为了借助新加坡空军部队的空投行动，将物资送到加沙人民手中，正紧急行动，收集某些类型的罐装食品。

公众可在星期六（16日）或星期天（17日）这两天下午3时至6时，前往巴特礼基督教会（Bartley Christian Church）进行捐赠。地址是禾山通道4号（4 How Sun Drive），新加坡邮区538526。

适合捐赠的罐装食品应具备清真（halal）认证、属于即食食品、有便于开启的拉环设计为佳，且不会在2024年10月之前过期。所有食物必须是罐装的，以承受空投物资着陆时的冲击力。

公众可上网了解适合捐赠的罐装食品详情。

不能前往现场捐赠的公众，也可从网上订购，并确保罐装食品在上述指定时段送达收集地点。