路见不平拔鱼叉 醉男捅伤人判监打鞭

眼见女郎秀发被扯，醉男路见不平介入，还掏出鱼叉捅人，随后逃之夭夭，星期五（3月15日）被判入狱三年七个月以及鞭打10下。

这起殴斗案发生在2022年6月4日凌晨4时20分，被告瑟然（24岁）在乌节路一带卡斯加登路明苑的六楼酒吧持一把鱼叉直刀捅入24岁受害者身上。

瑟然星期五承认一项持危险武器蓄意重伤他人，以及抵触一项腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令。

案情显示，被告案发前约友人当晚去酒吧，也提醒对方带武器，指酒吧偶尔会爆发打架案。

被告当晚11时30分叫了德士，顺道去接友人，友人在车上把鱼叉交给被告。两人在午夜12时30分抵达酒吧，然后喝了两瓶威士忌。

约莫4时20分，被告发现受害者跟一名女子吵架，还扯女子的秀发，该女子是受害者的妹妹。

这起骚动引起许多人的关注，被告决定介入，开口叫受害者住手，但受害者向被告步步逼近挑衅，被告出手攻击受害者头部。

受害者见状放话要跟被告单挑，引来被告朝他踢了一脚，两人过后离开酒吧，受害者持续挑衅，被告被激怒冲向受害者。

受害者一路退到电梯口，被告掏出鱼叉扑向受害者但不成功。混乱中，被告看到受害者背对着他，借机捅了进去。

控方指被告在2018年有类似案底，又是喝醉下犯案，要求加重刑罚。