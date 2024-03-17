维文会见约旦副首相 感谢促成加沙物资空投安排

外交部长维文医生会见约旦副首相兼外交与侨务部长埃伊曼，感谢当局在短短两周内促成安排，让我国通过约旦把救援物资空投加沙境内。

维文星期六（3月16日）在约旦首都安曼与埃伊曼（Ayman Safadi）会面。双方两个星期前曾通过话，探讨新加坡和约旦能如何合作，为情况危难的加沙提供救援物资。

短短的两周内，两国迅速准备，载有物资的两架新加坡空军部队军机，已在星期天（17日）飞抵安曼，准备展开空投行动。

维文和埃伊曼会面时热情拥抱，说着“还是当面见更好”。根据我国外交部文告，维文对约旦协助新加坡向加沙提供人道援助表示感谢。两人指出，新约牢固的双边关系，使双方能够紧密合作。

两人也一致认为，当前迫切需要立即实现人道主义停火，并探讨如果通过更多渠道向加沙运送物资。

有消息人士称，加沙停火谈判将在星期天重启，以色列情报机构摩萨德局长巴尔内亚预计将主导与协调人的谈判，以直接回应哈马斯的新提议。然而，以哈之间仍然存在分歧，包括释放囚犯和人道主义援助问题。

盼新约两国增进合作

约旦王储侯赛因曾在今年1月访问新加坡，两国官员当时签署了青年发展、环境管理等六项谅解备忘录。

外交部文告说，维文和埃伊曼对侯赛因的访问成果表示欢迎。他们期待加强和深化两国合作，包括在能力建设、技术和职业教育与培训，以及加强企业联系等领域的合作。