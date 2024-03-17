维文会见约旦副首相 感谢促成加沙物资空投安排

外交部长维文医生会见约旦副首相兼外交与侨务部长埃伊曼，感谢当局在短短两周内促成安排，让我国通过约旦把救援物资空投加沙境内。
维文星期六（3月16日）在约旦首都安曼与埃伊曼（Ayman Safadi）会面。双方两个星期前曾通过话，探讨新加坡和约旦能如何合作，为情况危难的加沙提供救援物资。
短短的两周内，两国迅速准备，载有物资的两架新加坡空军部队军机，已在星期天（17日）飞抵安曼，准备展开空投行动。
维文和埃伊曼会面时热情拥抱，说着“还是当面见更好”。根据我国外交部文告，维文对约旦协助新加坡向加沙提供人道援助表示感谢。两人指出，新约牢固的双边关系，使双方能够紧密合作。
两人也一致认为，当前迫切需要立即实现人道主义停火，并探讨如果通过更多渠道向加沙运送物资。
有消息人士称，加沙停火谈判将在星期天重启，以色列情报机构摩萨德局长巴尔内亚预计将主导与协调人的谈判，以直接回应哈马斯的新提议。然而，以哈之间仍然存在分歧，包括释放囚犯和人道主义援助问题。
盼新约两国增进合作
约旦王储侯赛因曾在今年1月访问新加坡，两国官员当时签署了青年发展、环境管理等六项谅解备忘录。
外交部文告说，维文和埃伊曼对侯赛因的访问成果表示欢迎。他们期待加强和深化两国合作，包括在能力建设、技术和职业教育与培训，以及加强企业联系等领域的合作。
Pleased to meet Jordan Deputy Prime Minister & Foreign Minister Ayman Safadi in Amman. We had just spoken two weeks ago about the dire situation in Gaza and how Singapore and Jordan can work together to provide lifesaving aid. I thanked him for Jordan’s swift facilitation of our ongoing humanitarian aid to Gaza. Also discussed the successful outcomes of the Official Visit of Crown Prince Hussein to Singapore in January. We will take our cooperation further in areas including technical training, capacity building and strengthening business links. (Video by Yeo Yao Xiong)Posted by Vivian Balakrishnan on Saturday, March 16, 2024