轿车撞上两行动辅助工具 32岁男驾驶被捕

夫妻各自骑着行动辅助工具（PMA）过马路时被轿车撞上，造成两人受伤，轿车驾驶员事后被逮捕。

这起车祸发生在星期六（3月16日）下午4时15分，地点在武吉班让环路（Bukit Panjang Ring Road）和实加路（Segar Road）的交界处。

根据脸书专页SgRoadVigilante所上传的图片，画面显示一辆行动辅助工具被黑色轿车压着，已严重变形。一名骑乘行动辅助工具的女子躺在地上，四名救护人员当时正在协助帮忙。轿车右后方还有另外一辆行动辅助工具，地上满是碎片残骸。

有网民留言表示，这是他的邻居，两名行动辅助工具骑士是夫妻关系。他透露这对夫妇经常骑着行动辅助工具在邻里行驶。

《新明日报》记者星期天（17日）早上走访现场，居民加内桑（60岁，退休）受访时表示，他当时听到一声巨响，便跑到窗口张望，看到一名妇女倒在轿车前。他指出，事发后看到对面警察局的警员跑出来协助夫妇。据记者星期天早上观察，路上仍可看到明显的血迹。

警方受询时证实，车祸涉及一辆轿车和两辆行动辅助工具，一名74岁男子在清醒状态下送院，一名68岁女子则在昏迷状态下送院。一名32岁男驾驶因疏忽驾驶导致严重伤害被逮捕。案件还在调查中。