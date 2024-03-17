相隔四年再登场 “无车星期天”吸引千人参与

时隔四年，“无车星期天”活动3月17日再次登场，吸引约1000名公众在市区的公路上参与跑步、竞走、骑车等一系列有益身心的活动，享受无车体验。

今年的活动由陆路交通管理局联合保健促进局、建屋发展局等多个政府机构举办，旨在提高公众对步行、骑脚踏车和搭乘公共交通工具这类永续出行方式的意识，推广减少用车的社会愿景。活动上一次举办是在2019年10月冠病疫情前。

从上午8时至11时，当局关闭市政区（Civic District）和中央商业区的一些道路，让公众在在一些路段步行、跑步和骑脚踏车；上午8时至下午2时，公众则可到圣安德烈路和海滨公园通道（Esplanade Drive）的两个主要活动场地参与直排轮滑、拳击皮拉提（piloxing）等多种运动，以及集市、导览和展览等多样项目。

永续部兼交通部高级政务次长马炎庆（左二）是“无车星期天”活动主宾。他受访时说，希望这项活动能够提倡活跃通勤，鼓励人们骑行或步行。（梁麒麟摄）

永续部兼交通部高级政务次长马炎庆是活动主宾。他以华语受访时说，希望这项活动能够提倡活跃通勤，鼓励人们骑行或步行，同时建立互相礼让的文化，共同打造一个安全和包容的环境。

他说，这个活动允许人们有更多时间享受基础设施，并构想如何更好地利用社区和市区的道路及公共空间。

公众黄友伟（39岁，销售员）早晨7时就来参加集体跑步活动。他说，他很喜欢参加“无车星期天”这个活动，因为有很多体育项目可以参与，凝聚一家大小，疫情期间也一直期待这个活动回归。

“今天我的父母因为身体不适不能一起来，但我在这里看到很多曾一起参加这项活动的朋友，我们曾一起骑车、跑步，还能认识新朋友，非常兴奋。”