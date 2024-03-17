居民诉：组屋未住满五年不能卖 经纪频发传单成垃圾

居民申诉，指女皇镇组屋未满五年居住期限，却收到房屋经纪的传单，希望房屋经纪不要盲目派传单，造成浪费和制造垃圾。房屋经纪解释，获悉有些单位早已获批能转售，他们才会去发传单。

有女皇镇居民近日在脸书页面发贴文和上载照片，显示一张房产经纪的传单塞在家门缝里。

贴文写道：“这两个经纪能不能告诉分派传单的人，这座组屋还没满五年居住期限，不要每周都盲目地向每家每户发传单，浪费钱。”

房屋经纪：得知有单位能转售才会发传单

贴文引发网民热议，有人留言称这种宣传方式浪费纸张。也有人说，传单或被乱扔，或被风吹走，就像垃圾一样落在四周地上。

记者根据传单上的电话联系其中一名经纪，她指根据相关规定，传单不能放在门外，只好“见缝插针”找缝隙塞。

“如果塞入地板门缝，又怕没留意的居民会滑倒，因此就塞入旁边的门缝。”

这名经纪还透露，涉事的组屋位于女皇镇玛格烈通道（Margaret Drive）一带。“有些屋主是因旧屋整体重建而搬迁过来的，早已满居住期限。也有的因个人原因可以提前出售。”

经纪还说，虽然也有通过其他途径打广告，但发现传统的分传单方法还是有一定的效果。

“接到居民投诉的话，我们就会通知分传单的人不要去投诉者住家分派传单。”