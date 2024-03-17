乘客癫痫发作 夫妇空中救援

高空中救人一命！一对夫妇从大阪飞往新加坡的航班上，和空中服务人员齐心协力，帮助一名癫痫发作的中年男子。

内查尔是社区紧急应策与参与委员会（ 简称C2E）成员，曾经两次获得新加坡民防部队颁发的表扬奖项，嘉奖他的助人精神。（档案照片）

这起事故发生于3月11日晚上11时许，地点是从大阪飞往新加坡的酷航TR819的班机上。

来自缅甸的内查尔（Nay Zar Kyaw Win，47岁，餐饮用具供应商）和妻子是本地永久居民，他受访时说，事发当时他和身为医生的妻子伊伊蒂（Ei Ei Thit）在航班上突然听到后方传来女人的叫喊声，也看到一名少年跑到驾驶舱向空服人员求助。

“当时我和妻子趋前查看，只见一名中年男子坐在座位上，闭着眼睛，脸色苍白。我们事后才得知叫喊的女人是他的妻子，到驾驶舱求助的是他的儿子。”

夫妇俩当时注意到中年男子还可以睁开眼睛和给予反应。男子妻子还告知，丈夫三天前已经不舒服，不但发烧，胃口也不好，虽然登机前情况已好些，但飞机起飞时却又开始发冷，于是空腹吃了两粒泰诺（Tylenol）药丸。

“妻子说丈夫没患有高血压或糖尿病，不知为何吃药后开始癫痫发作，失去意识。”夫妇俩当时认为男子血糖过低，于是让空服人员端上一杯掺糖的白开水，让男子饮用。由于男子脸色苍白，夫妇俩为了促进男子血液循环，让他躺下并抬起双脚。

内查尔忆述，妻子当时也向空服人员索取血氧计（oximeter），发觉男子的体内的氧气只有90％。“由于男子没有吸烟，体内的氧气理应超过95％，于是我们让空服人员帮助男子用氧气筒呼吸，让他渐渐恢复气色。”

男子随后情况变好，夫妇俩在飞机降落前继续监督他的情况。

“落地后，我们陪着男子和他的家人到机场内的诊所，经医生检查，确定他情况稳定后，我们才离开。”

酷航感谢救人夫妻

酷航感谢这对救人夫妻。

一名目睹事发经过的乘客也将此事告知STOMP。酷航回复媒体询问时证实，公司知悉这起医疗事故，事发当时机内人员迅速做出反应，并提供了相应的医疗援助。

“我们对展现同情心和团队合作精神的乘客表示感谢。”

酷航强调，公司将乘客和机内人员的安全和福祉视为首要任务，并再次感谢所有相关人员的协助与合作。