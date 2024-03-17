我国第三批物资运抵约旦 空军人员将分多次进行空投

新加坡第三批救援物资已运抵约旦，空投行动将由我国武装部队的C-130运输机执行，把食物和药物投入加沙境内。新加坡民众仍可捐赠物资，由人道机构送往约旦参与空投。

我国两架军机——A330多用途添油运输机和C-130运输机，早前从新加坡启程，飞抵约旦阿卜杜拉二世国王空军基地。外交部长维文医生和国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈，星期天（3月17日）前往基地视察筹备工作。在场的还包括约旦武装部队准将伊马德（Emad Ziad Malkawi） 和约旦哈希姆慈善机构秘书长侯赛因（Hussein Al Shebli）。

武装部队人员抵达空军基地后，把所有物资集中放入C-130运输机舱内，以便执行空投任务。这批物资包括食物、药物及医疗器材等，是我国根据加沙的实际需求，与约旦商讨后准备的。

维文说，基于新加坡和约旦的深厚关系，得以促成这次的物资空投行动。

有别于早前的两批物资，新加坡这回首次直接参与运送行动，把第三批物资送入加沙境内。维文感谢参与的武装部队人员。他说：“这项行动能拯救生命，也反映了新加坡人对在加沙的巴勒斯坦人的关心、关注和关怀。”

基于安全等理由，当局未向媒体透露空投的具体日期和时间。不过，据了解，我国军人将分多次进行空投。

除了已送往约旦的物资，扎吉哈呼吁人们继续踊跃捐赠物资，由人道机构快马加鞭送往约旦，再转交给武装部队人员或当地机构进行运送。