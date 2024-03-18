全福基金会为加沙平民筹超过800万元 部分已用于提供必需品

新加坡人至今通过全福基金会为加沙平民捐款超过810万元，其中200万元已经用于提供水、卫生、庇护场所等必需品和设施。

全福基金会总裁费扎尔（Muhammad Faizal Othman）星期天（3月17日）把610万新元的支票转交给联合国近东救济工程处（UNRWA）主任马杰克顿米（Ben Majekodunmi）。仪式由新加坡外交部长维文医生、国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈和五名国会议员见证。

这五名议员分别是：任梓铭（马西岭-油池集选区）、娜蒂雅（宏茂桥集选区）、王心妍（西海岸集选区）、周凯年（蔡厝港集选区）和工人党的严燕松（阿裕尼集选区）。

总数811万4422元捐款中的200万元早前已经转交给UNRWA，用于购买和运送物资进入加沙。剩余的捐款将支持UNRWA继续在以哈双方交火的情况下，继续为加沙平民提供直接和必要的人道援助。

UNRWA外部事物和通讯总监阿日菲（Tamara Alrifai）回复新加坡媒体询问时说，这笔捐款不仅能实际地改善加沙平民的生活，也向国际社会传达一个强有力的信息：即使距离遥远，也挡不了人与人之间的连系。

她说，新加坡的捐款犹如上周好莱坞明星参加奥斯卡时佩戴红别针呼吁停火一般重要，显示了世界各地对加沙的支持。“这是加沙人民需要的，能帮助他们坚持下去的动力。”

维文同一天也和在约旦的约50名新加坡学生开斋，呼吁他们在社群中扮演桥梁的角色，促进不同群体之间的理解和沟通。这些学生都是在约旦当地教育机构修读，专业包括回教法学原理、回教神学、文学和阿拉伯语等。

维文（右三）与我国驻约旦非常驻大使扎曼（Shamsher Zaman，右二）和议员严燕松（右四）等代表团成员与在约旦的新加坡学生开斋，了解他们对宗教和就业前景等看法。（海峡时报）

维文说，新加坡是背景独特的世俗社会，不能以自身的经验要求其他国家不同种族的人民该如何相处。但虽然背景、历史和情形不同，新加坡人仍对受难的人民深感同情。

他也提醒说：“历史是复杂的，若过于专注在过去的对错，就错失了解决眼下问题的机会。对于加沙的苦难，我敦促你们不要激动，而是采取行动，帮助改善情况。”