美国联邦储备局本周召开会议，市场在美联储宣布利率政策之前保持谨慎，隔夜美股三大股市上星期五（3月15日）全线下跌，标普500指数下滑0.65%，纳斯达克指数下滑0.96%，道琼斯工业指数下滑0.49%。

美联储从星期二（19日）起召开两天会议，市场普遍预期当局将维持利率水平不变，联邦基金目标利率处于5.25%至5.50%之间。

新加坡方面，在银行股和电信股的带动下，新加坡海峡时报指数上周在震荡中有所上升，全周上涨25.87点或0.8%，上星期五闭市收于3172.96点。

以下是星期一（18日）可关注的股票：

1）新翔集团（SATS）星期五宣布，子公司环美航务（WFS）已将旗下Maytag Aircraft公司以4600万美元（约6151万新元）的价格出售给Albion River公司。Maytag Aircraft专门为美国国防部在美国境内和海外提供飞机加油服务、航空站和地面处理服务以及基地运营支持。新翔集团股价上星期五闭市跌0.39%，报2.55元。

2）复兴联合（Renaissance United）发布截至1月31日的2024财年第三季业绩显示，第三季净亏损为171万6000元，比去年同期收窄53.0%；营收为2425万元，同比增加20.8%。公司股价上星期五闭市报0.001元，无变动。

3）新航星期五闭市后发布2月营运数据显示，集团客运公里数（revenue passenger-km）合计同比劲增20.4%至117亿7900万公里。客运能力同比增加20.7%至136亿4350万公里。载客率（passenger load factor）同比微降0.3个百分点，报86.3%。

货运方面，由于电子商务需求强劲，集团2月货运量（cargo load）同比增加12.9%，载货率（cargo load factor）同比提高2.7个百分点，达到56.7%。新航星期五回跌0.62%，闭市报6.38元。