美联储新利率政策公布前市场谨慎 海指周一微升0.02%

美国联邦储备局将在星期二（3月19日）召开会议，市场在美联储公布最新利率政策之前保持谨慎，新加坡海峡时报指数星期一（18日）早盘持平，仅微升0.60点或0.02%，报3173.56点。

截至星期一中午12时，海指成份股涨跌不一。领跌的是海庭（Seatrium），截至中午12时下跌4.49%至0.085元。涨幅最多的包括星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust），涨了0.98%至1.03元。

星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）从星期一起被纳入海指，皇胜酿酒（Emperador）被剔除。星狮地产信托纳入海指首日早盘跌0.46%，报2.17元。皇胜酿酒则上升1.25%至0.405元。

另一方面，我国非石油国内出口表现不佳也可能影响投资者情绪。新加坡企业发展局星期一公布的最新数据显示，2月份非石油国内出口同比下滑0.1%，不仅扭转了1月份16.7%的扩张，也远逊于市场预测。

亚太股市方面，截至中午12时，日本股市涨2.18%，韩国涨0.58%，上海涨0.49%。至于下跌的股市，新西兰跌0.33%，澳大利亚跌0.11%。

美联储从星期二起召开两天会议，根据彭博社调查，大部分经济师都预期当局将维持利率政策不变，把联邦基金目标利率维持在5.25%至5.50%的水平。

新加坡银行首席经济师莫曼苏在最新报告中指出，由于美国通货膨胀率仍高于2%，当局预料会维持利率不变。

他说：“根据美联储目前的点阵图，今年预计降息25个基点三次，符合我们认为当局会在6月、9月和12月降息的预测。不过，如果美联储官员改变预测，把降息次数减至两次，将影响风险资产的表现，同时推动10年期国债利率升至4.30%。”

美国银行证券分析师哈内特（Michael Hartnett）对市场风险增加表示关注。他认为，市场很有可能出现了“泡沫心态”，通胀再度加速的同时，风险资产如比特币和股市却创新高。