沙巴遇致命车祸 丈夫无法返新送妻最后一程

狮城客结伴游沙巴出车祸酿二死四伤，40岁女死者星期天（3月17日）下午举殡，丈夫仍在马来西亚沙巴留医，无法返回新加坡送妻子最后一程。

《新明日报》连日报道，六名年龄介于11岁至71岁的狮城游客，上周一（11日）下午3时30分在沙巴州仙本那—斗湖公路约21公里处遭遇夺命车祸。

当时六人乘坐的小型旅巴与罗厘相撞，导致60岁的李祥发与40岁的郑玉容（原译吴郑玉容）当场丧命，另外四名狮城客和旅巴司机则受伤送院。

死者郑玉容的遗体上周五运返本地后，家属在武吉巴督为她设灵，并于星期天下午5时30分出殡。

据观察，60多名亲友前来送别郑玉容，有者甚至特地从澳大利亚飞来新加坡，现场的人都不舍落泪，看者心酸。

郑玉容是越南华人，她嫁来本地后，母亲也在新加坡生活。星期天她的老母亲、兄弟姐妹和11岁女儿最后一次瞻仰遗容后，都崩溃大哭。

死者的大姑子刘女士受访时说，由于弟弟（死者丈夫）目前仍在马国治疗，因此无法送爱妻最后一程，对此感到遗憾。

“他昨天（指16日）才刚动了多一次手术，目前还在留院，我们希望尽快安排他回国治疗。他这几天一直问太太的葬礼和出殡情况，但我们担心影响他的伤势和心情，选择不告诉他。”

刘女士也称，她与弟媳感情很好，如今此事令她非常难过，她会尽心为弟媳处理后事，也会帮忙照料小侄女。