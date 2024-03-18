同事醉酒遭强奸 女子知情不报判缓监21个月

女同事醉酒被人抱入厕所强奸，21岁女子知情，事后没报警揭发，被女同事质问时还谎称在睡觉，星期一（3月18日）早上被判缓刑监视21个月。

被告面对25项包括欺骗、知情不报以及抵触滥用电脑法令等的控状。

受害者是一名23岁的女子，案发时是被告的同事。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露女同事身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告、受害者以及两名男子案发时在一间货仓上班，被告与两名男同事是同一个货仓组的组员。

2021年11月28日傍晚，被告、受害者以及两名男同事，连同其他四名朋友，到老巴刹聚会后，在晚上11时分批搭两辆德士到京华酒店（Hotel Royal）续摊。

受害者因有点微醉，喝了一杯烈酒后就躺在床上睡着。

男同事A（20岁）不久后也躺在受害者身旁。男同事B（19岁）知道男同事A对受害者有意思，主动提议把受害者抱进厕所里。

男同事B将受害者“新娘抱”进厕所里，让受害者坐在马桶盖上。事后，男同事A进入厕所强奸受害者。

被告知道男同事A喜欢受害者，男同事A事后也跟她说，自己与受害者性交，因此被告有理由相信受害者遭强奸。事发后，受害者质问被告和在场者，但被告却称在睡觉，不知道发生什么事。

被告上个月认罪，案件星期一早上下判。

法官判被告缓刑监视21个月，晚上11时至隔天早上6时须留在室内，进行100个小时的社区服务，被告母亲也须签保5000元，确保被告缓刑期间行为良好。